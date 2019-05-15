، الليلة: أمير جازان يطلق مهرجان المانجو "مذاقها غير.. بشهر الخير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويستمر لمدة أسبوع

يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء؛ انطلاق فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية للعام الحالي 1440هـ، تحت شعار "مذاقها غير.. بشهر الخير"، وذلك بإشراف مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. يستمر المهرجان لمدة أسبوع، وذلك في موقع مهرجان رمضان بمدينة جازان.

وأوضح وكيل إمارة جازان رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبدالله بن صالح المديميغ، أن مهرجان المانجو بجازان يحظى بمتابعة ودعم من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ لإبراز ما تزخر به منطقة جازان في المجال الزراعي.

وبيّن أن مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية السنوي يهدف من خلاله للتعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان والإمكانات الزراعية المتوافرة بها.

من جانبه أشار أمين مجلس التنمية السياحية بجازان المهندس عبده بن مناجي قُطَر، إلى أهمية مهرجان المانجو وغيره من المهرجانات التي تنفّذ على مدار العام في التعريف بالمنطقة وإبراز ما تزخر به من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية وما يتوفر بها من فرص استثمارية واعدة في شتى المجالات.

ودعا أمين مجلس التنمية السياحي زوار منطقة جازان والأهالي إلى المشاركة في فعاليات المهرجان الذي يشتمل على العديد من البرامج والفعاليّات المصاحبة، ومعرض لمزارعي المانجو بمنطقة جازان، وتشارك فيه عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى فعاليات تحاكي ماضي جازان القديم من ألعاب شعبية وأزياء تراثية وشخصيات مهمة في التاريخ الاجتماعي القديم، وعرض للمأكولات والحلويات والحرف والمهن القديمة، كما سيتم خلال الفعاليات تقديم عدد من المسابقات والسحوبات على جوائز متنوعة تستهدف زوار المهرجان.