- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني والهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم الأربعاء بتحديث عدد من منتجات شركة أبل مبيناً أن عدم التحديث لهذه المنتجات يؤدي لتعرضها لعدد من التهديدات منها السماح للمخترقين بالوصول لصلاحيات المستخدمين وتغييرها والتحكم بالجهاز المتأثر وتوقف مفاجئ للتطبيقات وتلف بالذاكرة.
وأوضح أن التحديث لهذه المنتجات يتم من خلال الإعدادات أو المتجر الرسمي لأبل.
وشملت المنتجات آيفون 5s والإصدار الأحدث، آيباد اير والإصدارات الأحدث، آيبود الإصدار السادس، ساعة أبل الإصدار الأول وما بعده، تلفاز أبل والإصدار الثالث، إضافة للنظام التشغيلي لماك.
هيئة الأمن السيبراني توصي بإجراء تحديثات على عدد من منتجات شركة أبلعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-15
أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني والهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم الأربعاء بتحديث عدد من منتجات شركة أبل مبيناً أن عدم التحديث لهذه المنتجات يؤدي لتعرضها لعدد من التهديدات منها السماح للمخترقين بالوصول لصلاحيات المستخدمين وتغييرها والتحكم بالجهاز المتأثر وتوقف مفاجئ للتطبيقات وتلف بالذاكرة.
وأوضح أن التحديث لهذه المنتجات يتم من خلال الإعدادات أو المتجر الرسمي لأبل.
وشملت المنتجات آيفون 5s والإصدار الأحدث، آيباد اير والإصدارات الأحدث، آيبود الإصدار السادس، ساعة أبل الإصدار الأول وما بعده، تلفاز أبل والإصدار الثالث، إضافة للنظام التشغيلي لماك.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
08:57 PM
أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني والهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم الأربعاء بتحديث عدد من منتجات شركة أبل مبيناً أن عدم التحديث لهذه المنتجات يؤدي لتعرضها لعدد من التهديدات منها السماح للمخترقين بالوصول لصلاحيات المستخدمين وتغييرها والتحكم بالجهاز المتأثر وتوقف مفاجئ للتطبيقات وتلف بالذاكرة.
وأوضح أن التحديث لهذه المنتجات يتم من خلال الإعدادات أو المتجر الرسمي لأبل.
وشملت المنتجات آيفون 5s والإصدار الأحدث، آيباد اير والإصدارات الأحدث، آيبود الإصدار السادس، ساعة أبل الإصدار الأول وما بعده، تلفاز أبل والإصدار الثالث، إضافة للنظام التشغيلي لماك.
، هيئة الأمن السيبراني توصي بإجراء تحديثات على عدد من منتجات شركة أبل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأمن السيبراني توصي بإجراء تحديثات على عدد من منتجات شركة أبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.