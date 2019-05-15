، هيئة الأمن السيبراني توصي بإجراء تحديثات على عدد من منتجات شركة أبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني والهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم الأربعاء بتحديث عدد من منتجات شركة أبل مبيناً أن عدم التحديث لهذه المنتجات يؤدي لتعرضها لعدد من التهديدات منها السماح للمخترقين بالوصول لصلاحيات المستخدمين وتغييرها والتحكم بالجهاز المتأثر وتوقف مفاجئ للتطبيقات وتلف بالذاكرة.

وأوضح أن التحديث لهذه المنتجات يتم من خلال الإعدادات أو المتجر الرسمي لأبل.

وشملت المنتجات آيفون 5s والإصدار الأحدث، آيباد اير والإصدارات الأحدث، آيبود الإصدار السادس، ساعة أبل الإصدار الأول وما بعده، تلفاز أبل والإصدار الثالث، إضافة للنظام التشغيلي لماك.