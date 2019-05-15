السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يزور الحد الجنوبي // للصحف //



جيزان 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م واس

نقل مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي تهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للمشاركين بالفرق الطبية الميدانية المشاركة في مهمة الإسناد الطبي الميداني على الحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وشملت مواقع الفرق الطبية الميدانية المساندة لقوات حرس الحدود والأفواج الأمنية في الداير والعارضة . حيث وقف على مستوى الخدمات والرعاية الطبية التي تقدمها الفرق الميدانية ولجان التنسيق الطبي والإخلاء لإسعاف المصابين ونقلهم لمستشفيات المنطقة أو عن طريق الإخلاء الطبي الجوي الأمني لمستشفيات قوى الأمن.

وعبر الدكتور السحيمي عن شكره وتقديره للعاملين بالفرق الطبية الميدانية لما يقدمونه من خدمات جليلة لرجال الأمن مؤكدا لهم أن ما يقومون به من واجب وطني لمساندة المرابطين على الحدود الجنوبية يجسد الدور الهام للخدمات الطبية في ميادين العمل الأمني والذي يتم إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة ، وبدعم ومتابعة من سمو وزير الداخلية حفظهم الله.

شارك بالجولة الميدانية مدير المراكز الصحية والمشرف على مهمة الإسناد الطبي الميداني العقيد دكتور محمد كشم وعدد من القيادات الصحية بمنطقة جازان .

// للصحف // // انتهى //

20:07ت م

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