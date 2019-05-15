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أفاد شاهد من "رويترز" بأن القوات السودانية أطلقت النار في الهواء اليوم (الأربعاء)، في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن شوارع وسط الخرطوم، التي أغلقوها للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين.
وذكرت تقارير وقوع مصابين في أحداث العنف التي اندلعت بعد وصول تعزيزات من أفراد يرتدون زيّ قوات الدعم السريع إلى موقع الحدث، وتحركها نحو إخلاء المنطقة بين وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.
بطلقات في الهواء.. القوات السودانية تبعد المتظاهرين عن وسط الخرطومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
أفاد شاهد من "رويترز" بأن القوات السودانية أطلقت النار في الهواء اليوم (الأربعاء)، في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن شوارع وسط الخرطوم، التي أغلقوها للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين.
وذكرت تقارير وقوع مصابين في أحداث العنف التي اندلعت بعد وصول تعزيزات من أفراد يرتدون زيّ قوات الدعم السريع إلى موقع الحدث، وتحركها نحو إخلاء المنطقة بين وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
08:43 PM
سقوط مصابين في أحداث العنف
أفاد شاهد من "رويترز" بأن القوات السودانية أطلقت النار في الهواء اليوم (الأربعاء)، في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن شوارع وسط الخرطوم، التي أغلقوها للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين.
وذكرت تقارير وقوع مصابين في أحداث العنف التي اندلعت بعد وصول تعزيزات من أفراد يرتدون زيّ قوات الدعم السريع إلى موقع الحدث، وتحركها نحو إخلاء المنطقة بين وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.
، بطلقات في الهواء.. القوات السودانية تبعد المتظاهرين عن وسط الخرطوم ،
المصدر : الخليج 365
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