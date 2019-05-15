، شاهد.. توزيع ألف وجبة إفطار صائم عند إشارات المرور بالشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - المبادرة تستهدف توزيع ١٠ آلاف

تواصل مجموعة من الشباب المتطوعين توزيع ألف وجبة إفطار يوميًّا للصائمين، قبل أذان المغرب، على الطرقات والإشارات المرورية المهمة بالمنطقة الشرقية.

وانطلقت المبادرة الأحد الماضي، وينفذها أكثر من 20 متطوعًا من فريق "ستاند باي" التطوعي؛ حيث تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة في أمور السلامة.

ولقيت المبادرة قبولًا واسعًا من الصائمين، خاصة في ظل روح التعاون والمودّة التي تظهر في أداء فريق العمل خلال تنفيذ المبادرة، مشيدين بالتجربة ودورها في تحقيق مزيد من الترابط والتآخي طوال الشهر الكريم.

وتهدف حملة إفطار الصائم، التي تنفذها شركة سدين العربية للعقارات، إلى الإسهام والحد من حوادث الطرقات، قبيل وقت الإفطار عند الإشارات، وفي الطرقات الرئيسة؛ حيث أفادت الدراسات بأنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب اللحاق على وجبة الإفطار.