، "تطوير مكة" تفتتح الطريق الرئيس لتقاطع الكعكية مع الطندباوي مرورًا بشارع جرهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - طوله 3.3 كم ونُفِّذ في 14 شهرًا بعد نزع ملكيات 757 عقارًا

افتتحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الطريق الرئيس من تقاطع الكعكية حتى تقاطع الطندباوي، مرورًا بشارع جرهم المكون من جسر يربط التقاطعين ضمن مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني "الضلع الغربي" بمكة المكرمة.

يأتي ذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بالعاصمة المقدسة؛ ليكون متاحًا أمام الحركة المرورية اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 10 رمضان.

وتم الانتهاء من تنفيذ ذلك الطريق الذي استغرق 14 شهرًا؛ حيث مرّ المشروع بإعلان نزع الملكيات عن 757 عقارًا وتعويض المُلّاك، ومن ثم الشروع في فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة التي تمت إزالتها، ومن ثم بدء العمل في البنية التحتية للطريق واستكمال أعمال الرصف والإنارة.

ويبلغ طول المشروع (3.3كم)، والذي سيعمل على تحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال ثلاثة تقاطعات رئيسة حرة الحركة تساهم في إحداث نقلة نوعية في حل مشكلة الازدحام في المنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة.

ويتكون المشروع من: طريق سريع حر الحركة، ومجموعة من الجسور، ودوار يهدف إلى ربط الطريقين الدائري الثاني بالدائري الثالث في منطقة الكعكية، إضافةً لربط طريق الحرم (إبراهيم الخليل) وشارع المنصور، وكذلك الربط مع طريق الليث المؤدي إلى الطريق الدائري الرابع.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن ذلك المشروع يأتي بدعم وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ويعتبر ضمن حزمة من المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها والإشراف عليها في منطقة مكة المكرمة.

وأضاف "كعكي" أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في استكمال مراحل الطرق الدائرية في مكة المكرمة خلال الفترة القادمة، وبحسب ما هو معتمد لها في مخطط مشروع إعمار مكة المكرمة، بالإضافة إلى أنه سيتم العمل في المرحلة المقبلة على تشجير الطريق بهدف تحسين الرؤية البصرية.