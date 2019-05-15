، مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يزور الحدّ الجنوبي ،

- 1/2
- 2/2
نقل مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي، تهاني وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للمشاركين بالفرق الطبية الميدانية المشاركة في مهمة الإسناد الطبي الميداني على الحدّ الجنوبي.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وشملت مواقع الفرق الطبية الميدانية المساندة لقوات حرس الحدود والأفواج الأمنية في الداير والعارضة؛ حيث وقف على مستوى الخدمات والرعاية الطبية التي تقدّمها الفرق الميدانية ولجان التنسيق الطبي والإخلاء لإسعاف المصابين ونقلهم لمستشفيات المنطقة، أو عن طريق الإخلاء الطبي الجوي الأمني لمستشفيات قوى الأمن.
وعبر الدكتور السحيمي عن شكره وتقديره للعاملين بالفرق الطبية الميدانية؛ لما يقدمونه من خدمات جليلة لرجال الأمن، مؤكدًا لهم أنّ ما يقومون به من واجب وطني لمساندة المرابطين على الحدود الجنوبية يجسّد الدور الهام للخدمات الطبية في ميادين العمل الأمني الذي يتم إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة، وبدعم ومتابعة من سموّ وزير الداخلية حفظهم الله.
شارك في الجولة الميدانية مدير المراكز الصحية والمشرف على مهمة الإسناد الطبي الميداني العقيد دكتور محمد كشم، وعدد من القيادات الصحية بمنطقة جازان.
مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يزور الحدّ الجنوبيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-15
نقل مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي، تهاني وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للمشاركين بالفرق الطبية الميدانية المشاركة في مهمة الإسناد الطبي الميداني على الحدّ الجنوبي.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وشملت مواقع الفرق الطبية الميدانية المساندة لقوات حرس الحدود والأفواج الأمنية في الداير والعارضة؛ حيث وقف على مستوى الخدمات والرعاية الطبية التي تقدّمها الفرق الميدانية ولجان التنسيق الطبي والإخلاء لإسعاف المصابين ونقلهم لمستشفيات المنطقة، أو عن طريق الإخلاء الطبي الجوي الأمني لمستشفيات قوى الأمن.
وعبر الدكتور السحيمي عن شكره وتقديره للعاملين بالفرق الطبية الميدانية؛ لما يقدمونه من خدمات جليلة لرجال الأمن، مؤكدًا لهم أنّ ما يقومون به من واجب وطني لمساندة المرابطين على الحدود الجنوبية يجسّد الدور الهام للخدمات الطبية في ميادين العمل الأمني الذي يتم إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة، وبدعم ومتابعة من سموّ وزير الداخلية حفظهم الله.
شارك في الجولة الميدانية مدير المراكز الصحية والمشرف على مهمة الإسناد الطبي الميداني العقيد دكتور محمد كشم، وعدد من القيادات الصحية بمنطقة جازان.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
08:24 PM
وقف على مستوى الخدمات والرعاية الطبية
نقل مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي، تهاني وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للمشاركين بالفرق الطبية الميدانية المشاركة في مهمة الإسناد الطبي الميداني على الحدّ الجنوبي.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وشملت مواقع الفرق الطبية الميدانية المساندة لقوات حرس الحدود والأفواج الأمنية في الداير والعارضة؛ حيث وقف على مستوى الخدمات والرعاية الطبية التي تقدّمها الفرق الميدانية ولجان التنسيق الطبي والإخلاء لإسعاف المصابين ونقلهم لمستشفيات المنطقة، أو عن طريق الإخلاء الطبي الجوي الأمني لمستشفيات قوى الأمن.
وعبر الدكتور السحيمي عن شكره وتقديره للعاملين بالفرق الطبية الميدانية؛ لما يقدمونه من خدمات جليلة لرجال الأمن، مؤكدًا لهم أنّ ما يقومون به من واجب وطني لمساندة المرابطين على الحدود الجنوبية يجسّد الدور الهام للخدمات الطبية في ميادين العمل الأمني الذي يتم إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة، وبدعم ومتابعة من سموّ وزير الداخلية حفظهم الله.
شارك في الجولة الميدانية مدير المراكز الصحية والمشرف على مهمة الإسناد الطبي الميداني العقيد دكتور محمد كشم، وعدد من القيادات الصحية بمنطقة جازان.
، مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يزور الحدّ الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يزور الحدّ الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.