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طالبت الخارجية الأمريكية اليوم "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق بالرحيل على الفور، وسط تصاعد التوترات مع إيران.
وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان إن خدمات التأشيرات العادية في السفارة والقنصلية الأمريكية في أربيل ستصبح "معلقة مؤقتاً".
وأوصى البيان من شملهم القرار "بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن".
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً بعد تقارير تحدثت عن وجود خطط لدى طهران لمهاجمة قوات أمريكية في العراق وسوريا.
الخارجية الأمريكية تطالب موظفيها ورعاياها بمغادرة العراق على الفوروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-15
طالبت الخارجية الأمريكية اليوم "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق بالرحيل على الفور، وسط تصاعد التوترات مع إيران.
وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان إن خدمات التأشيرات العادية في السفارة والقنصلية الأمريكية في أربيل ستصبح "معلقة مؤقتاً".
وأوصى البيان من شملهم القرار "بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن".
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً بعد تقارير تحدثت عن وجود خطط لدى طهران لمهاجمة قوات أمريكية في العراق وسوريا.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
08:29 PM
وسط تصاعد التوترات مع إيران
طالبت الخارجية الأمريكية اليوم "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق بالرحيل على الفور، وسط تصاعد التوترات مع إيران.
وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان إن خدمات التأشيرات العادية في السفارة والقنصلية الأمريكية في أربيل ستصبح "معلقة مؤقتاً".
وأوصى البيان من شملهم القرار "بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن".
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً بعد تقارير تحدثت عن وجود خطط لدى طهران لمهاجمة قوات أمريكية في العراق وسوريا.
، الخارجية الأمريكية تطالب موظفيها ورعاياها بمغادرة العراق على الفور ،
المصدر : الخليج 365
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