، عسير تستقبل زوارها بالمطر والبرد و"السودة" الأبرز ،

- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
لليوم العاشر على التوالي، تستقبل منطقة عسير زوارها بالمطر والبرد؛ حيث شهدت أجزاء من مرتفعاتها اليوم هطول أمطار متفرقة مصحوبة بزخات من البرد في بعض المواقع، وكانت السودة الأبرز؛ حيث هطلت عليها أمطار غزيرة وزخات من البرد تسببت في جريان بعض الأودية والشعاب، وأدت إلى خروج السكان وزوار المنطقة للاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة واللعب بالبرد وتشكيل المجسمات الجمالية به من قبل الصغار والكبار على حد سواء.
وتسبّبت الحالة الجوية التي شهدتها "سودة عسير" في نشوب ازدحام كبير في المواقع التي شهدت تساقط البرد عليها، وساهمت بعض المقاطع والصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لتلك المناظر في توافد المئات على تلك المواقع.
عسير تستقبل زوارها بالمطر والبرد و"السودة" الأبرزمحمد طيران الخليج 365 2019-05-15
لليوم العاشر على التوالي، تستقبل منطقة عسير زوارها بالمطر والبرد؛ حيث شهدت أجزاء من مرتفعاتها اليوم هطول أمطار متفرقة مصحوبة بزخات من البرد في بعض المواقع، وكانت السودة الأبرز؛ حيث هطلت عليها أمطار غزيرة وزخات من البرد تسببت في جريان بعض الأودية والشعاب، وأدت إلى خروج السكان وزوار المنطقة للاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة واللعب بالبرد وتشكيل المجسمات الجمالية به من قبل الصغار والكبار على حد سواء.
وتسبّبت الحالة الجوية التي شهدتها "سودة عسير" في نشوب ازدحام كبير في المواقع التي شهدت تساقط البرد عليها، وساهمت بعض المقاطع والصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لتلك المناظر في توافد المئات على تلك المواقع.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
08:11 PM
جرت الأودية والشعاب والأهالي خرجوا للاستمتاع بالأجواء
لليوم العاشر على التوالي، تستقبل منطقة عسير زوارها بالمطر والبرد؛ حيث شهدت أجزاء من مرتفعاتها اليوم هطول أمطار متفرقة مصحوبة بزخات من البرد في بعض المواقع، وكانت السودة الأبرز؛ حيث هطلت عليها أمطار غزيرة وزخات من البرد تسببت في جريان بعض الأودية والشعاب، وأدت إلى خروج السكان وزوار المنطقة للاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة واللعب بالبرد وتشكيل المجسمات الجمالية به من قبل الصغار والكبار على حد سواء.
وتسبّبت الحالة الجوية التي شهدتها "سودة عسير" في نشوب ازدحام كبير في المواقع التي شهدت تساقط البرد عليها، وساهمت بعض المقاطع والصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لتلك المناظر في توافد المئات على تلك المواقع.
، عسير تستقبل زوارها بالمطر والبرد و"السودة" الأبرز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عسير تستقبل زوارها بالمطر والبرد و"السودة" الأبرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.