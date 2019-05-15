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"مشرقية".. هذا لقب الخالة "مريم مزيد" المتعارف عليه في قرية الخضراء بمحافظة ضمد، ساقها قدرها إلى المجهول عند الثانية فجرًا من يوم الاثنين؛ حيث غادرت منزلها ولم يعلم عنها أحد.
قال لـ"الخليج 365" ابنها: إنه بعد اختفائها شاهدها بعض الأهالي في قرية البيض بعد خروجها بـ13 ساعة، ولكن لم يكونوا يعلمون أن ذويها يبحثون عنها.
وناشد ابنها قرّاء "الخليج 365" وكل من يجد أي معلومة عنها التواصل معه عبر الجوال 0551291258.
"الخالة مريم".. سبعينية غادرت منزلها في ضمد ولم تعدفهد كاملي الخليج 365 2019-05-15
"مشرقية".. هذا لقب الخالة "مريم مزيد" المتعارف عليه في قرية الخضراء بمحافظة ضمد، ساقها قدرها إلى المجهول عند الثانية فجرًا من يوم الاثنين؛ حيث غادرت منزلها ولم يعلم عنها أحد.
قال لـ"الخليج 365" ابنها: إنه بعد اختفائها شاهدها بعض الأهالي في قرية البيض بعد خروجها بـ13 ساعة، ولكن لم يكونوا يعلمون أن ذويها يبحثون عنها.
وناشد ابنها قرّاء "الخليج 365" وكل من يجد أي معلومة عنها التواصل معه عبر الجوال 0551291258.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
08:07 PM
وذووها يناشدون المساعدة
"مشرقية".. هذا لقب الخالة "مريم مزيد" المتعارف عليه في قرية الخضراء بمحافظة ضمد، ساقها قدرها إلى المجهول عند الثانية فجرًا من يوم الاثنين؛ حيث غادرت منزلها ولم يعلم عنها أحد.
قال لـ"الخليج 365" ابنها: إنه بعد اختفائها شاهدها بعض الأهالي في قرية البيض بعد خروجها بـ13 ساعة، ولكن لم يكونوا يعلمون أن ذويها يبحثون عنها.
وناشد ابنها قرّاء "الخليج 365" وكل من يجد أي معلومة عنها التواصل معه عبر الجوال 0551291258.
، "الخالة مريم".. سبعينية غادرت منزلها في ضمد ولم تعد ،
المصدر : الخليج 365
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