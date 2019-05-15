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محمد بن مسعود - الدمام - أدى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، عقب صلاة العصر اليوم، مع جموع المصلين، صلاة الميت على وزير الإعلام الأسبق علي بن حسن الشاعر وذلك بالمسجد النبوي الشريف.
وقدم أمير منطقة المدينة المنورة واجب العزاء لعائلة الفقيد ممثلة في ابنه الدكتور طلال علي الشاعر، ذاكراً أن المملكة فقدت أحد رجالاتها المخلصين الذين خدموا دينهم ووطنهم ومليكهم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
" فيصل بن سلمان" يؤدي صلاة الميت على وزير الإعلام الأسبقخالد الشاماني الخليج 365 2019-05-15
أدى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، عقب صلاة العصر اليوم، مع جموع المصلين، صلاة الميت على وزير الإعلام الأسبق علي بن حسن الشاعر وذلك بالمسجد النبوي الشريف.
وقدم أمير منطقة المدينة المنورة واجب العزاء لعائلة الفقيد ممثلة في ابنه الدكتور طلال علي الشاعر، ذاكراً أن المملكة فقدت أحد رجالاتها المخلصين الذين خدموا دينهم ووطنهم ومليكهم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
08:03 PM
أدى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، عقب صلاة العصر اليوم، مع جموع المصلين، صلاة الميت على وزير الإعلام الأسبق علي بن حسن الشاعر وذلك بالمسجد النبوي الشريف.
وقدم أمير منطقة المدينة المنورة واجب العزاء لعائلة الفقيد ممثلة في ابنه الدكتور طلال علي الشاعر، ذاكراً أن المملكة فقدت أحد رجالاتها المخلصين الذين خدموا دينهم ووطنهم ومليكهم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
، " فيصل بن سلمان" يؤدي صلاة الميت على وزير الإعلام الأسبق ،
المصدر : الخليج 365
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