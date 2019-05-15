، " فيصل بن سلمان" يؤدي صلاة الميت على وزير الإعلام الأسبق ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، عقب صلاة العصر اليوم، مع جموع المصلين، صلاة الميت على وزير الإعلام الأسبق علي بن حسن الشاعر وذلك بالمسجد النبوي الشريف.

وقدم أمير منطقة المدينة المنورة واجب العزاء لعائلة الفقيد ممثلة في ابنه الدكتور طلال علي الشاعر، ذاكراً أن المملكة فقدت أحد رجالاتها المخلصين الذين خدموا دينهم ووطنهم ومليكهم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.