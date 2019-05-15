، قنصلية المملكة في "قوانجو" تُقيم حفل إفطارها الرمضاني السنوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور قناصل الدول الخليجية والعربية والإسلامية

أقام قنصل عام المملكة في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية محمد بن عبد الله البريثن، حفل الإفطار الرمضاني السنوي للقنصلية، بحضور قناصل الدول الخليجية والعربية والإسلامية، ومدير محطة الخطوط السعودية في الصين وهونج كونج وتايوان، ومنسوبي القنصلية، وذلك في فندق "الريتز كارلتون" في مدينة قوانجو.

وأعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم على استمرار القنصلية بإقامة هذه المناسبة خلال هذا الشهر الكريم من كل عام، داعين الله -عز وجل- أن يعيد شهر رمضان على المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي بموفور الأمن والأمان والازدهار.

وقال "البريثن": إن شهر رمضان هو شهر الخير والبركات لكل الشعوب المسلمة، ويعكس المعاني السامية لديننا القويم، وهو فرصة عظيمة لتعزيز التكافل والمودة وإعلاء قيم الأخوة والتسامح والصفاء الروحي والإيماني بين الجميع.

ودعا الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير على عموم بلاد المسلمين والعالم أجمع، وأن يعيده على الأمة الإسلامية وقد تحقق لها ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.