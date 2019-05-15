نظام الإقامة المميزة يحمي وظائف المواطنين بهذه الإجراءات

كشفت مصادر عن مدى تأثير نظام الإقامة المميزة على وظائف السعوديين، بعدما أقره مجلس الوزراء رسيمًا مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل، أن نظام الإقامة المميزة لن يؤثر على وظائف المواطنين، ولن يسمح بمزاحمتهم في أعمالهم، إذ يحظر على المستفيد منها العمل في المهن المقصورة على المواطنين.

ويستهدف قرار الموافقة على نظام الإقامة المميزة تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصاد المملكة، الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.

وينقسم نظام الإقامة المميزة إلى قسمين « إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة » برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معينة، كما يمنح المقيم العديد من المزايا منها «الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك».

كما يتضمن دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، إذ يتماشى هذا النظام مع إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء « جرين كارد » عام 2016.

ويعد نظام الإقامة المميزة، من أدوات جذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات العامة ومعالجة مشكلات اقتصادية مؤثرة كالتستر وتهريب الأموال خارج البلاد، كما يعزز من بقاء الأموال في المملكة عبر الحد من التحويلات.

ووافق مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، على نظام الإقامة المميزة بشكل رسمي، خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام بجدة.