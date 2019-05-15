حساب المواطن يتفاعل مع شكوى مستفيد تلقى دعم شهر من أصل سنة

قدم مواطن شكوى إلى برنامج حساب المواطن، قائلًا إنه استمر يعترض لمدة عام، ولم ينزل له الدعم سوى الشهر الماضي، وعاد يتوقف مجدداً هذا الشهر.

وأجاب حساب المواطن: ” بعد الاطلاع على بياناتك اتضح أن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة؛ ما أثر على استحقاقك لهذه الدفعة ” .

وكان حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل

وأوضح أنه يشترط أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.