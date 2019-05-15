مصرع امرأة وإصابة طفل بحادث دهس قبيل السحور بالليث

لقيت امرأة صباح اليوم الأربعاء حتفها في حادث دهس وأصيب طفل كان برفقتها أثناء عبورهما أحد شوارع محافظة الليث. وذكرت المصادر أن المرأة تعمل معلمة بأحد مدارس الليث ولقيت مصرعها بعد تعرضها للدهس عندما كانت تعبر الطريق برفقة طفل من أقاربها قبيل موعد السحور.

وباشر مرور الليث الحادث، ونقل الطفل المصاب إلى المستشفى من قبل الهلال الأحمر، وأودعت المرأة المتوفاة ثلاجة الموتى بمستشفى الليث، لحين انتهاء التحقيقات.

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