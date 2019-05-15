وفاة وزير الإعلام الأسبق علي بن حسن الشاعر

توفي اليوم الأربعاء وزير الإعلام الأسبق علي بن حسن الشاعر، وستتم الصلاة على جثمانه عقب صلاة العصر اليوم بالمسجد النبوي الشريف. وعمل الشاعر وزيراً للإعلام في عهد خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد، كما عمل في العديد من المواقع الدبلوماسية والسياسية، وكان آخرها مستشاراً بالديوان الملكي في عام 1996.

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