بالصور: خادم الحرمين يستقبل رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل بنت عبدالله القبيسي، يرافقها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ين عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.