أمانة جدة تُغلق مصنعًا بـ«ذهبان» يمارس نشاطه بمناطق غير مصرّح بها

تمكَّنت أمانة محافظة جدة، بمشاركة فريق من هيئة الغذاء والدواء بلجنة مصانع ومعامل الأغذية، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع حلويات في نطاق بلدية ذهبان الفرعية، يمارس نشاطه في المناطق السكنية غير المصرّح بها.

وجرى خلال التفتيش، رصد عدة مخالفات تتعلق بالصحة العامة، ومصادرة وإتلاف 145 كيلوجرامًا من المواد الأولية مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية.

وأغلقت الأمانة، ممثلة في إدارة المتابعة الميدانية بوكالة الخدمات وبلدية ذهبان الفرعية، الموقع المخالف، واتخذت حياله الإجراءات النظامية.

يأتي ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية 1440هـ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة؛ بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية، والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.