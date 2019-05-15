بالصور.. جولات رقابية على المباسط الموسمية بشوقية مكة

كثّفت أمانة مكة المكرمة -ممثلةَ في بلدية الشوقية الفرعية- جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، خلال شهر رمضان المبارك؛ للتأكّد من استيفاء الاشتراطات الصحية والكشف عن تداول المواد الغذائية ومستوى النظافة العام وجودة الخدمات المقدمة.

وقام منسوبو قسم الأسواق بالبلدية بمنع الباعة الجائلين، ومتابعة المباسط الموسمية الموجودة على الطرق والمرافق العامّة بالمنطقة؛ للتأكّد من حصول أصحابها على التراخيص اللازمة والشهادات الصحية لمزاولة الأنشطة.

ومن جهة أخرى، رصدت الفرق الرقابية ببلدية الشوقية، بعض المباسط المخالفة بالسوق المركزي للخضار والفواكه والمواد الغذائية بالكعكية، وتمثلت المخالفات في مزاولة النشاط خارج حدود المحل، وتم اتّخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المتبعة.

وأكد رئيس بلدية الشوقية المهندس عمر المالكي، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية لمراقبة المواد الغذائية والأسواق التجارية؛ للتأكد من سلامة الأغذية وضمان وصولها للمستهلكين بشكل مناسب، مفيدًا أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والانظمة على جميع المحلات المخالفة.