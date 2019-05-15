خادم الحرمين يستقبل أمل القبيسي رئيسة المجلس الاتحادي الإماراتي

بحضور الوفد المرافق في قصر السلام بجدة
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بقصر السلام في جدة، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل بنت عبد الله القبيسي يرافقها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ اللقاء شهد استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.
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