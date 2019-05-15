باكستان تدين الهجوم على محطتي ضخ للنفط في السعودية

أدانت الحكومة الباكستانية الهجوم الإرهابي، الذي استهدف محطتي ضخ النفط في الرياض التابعتين لشركة «أرامكو» السعودية، بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الدكتور محمد فيصل، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن باكستان تعرب عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وتكرر دعمها الكامل ضد أي تهديد لأمن واستقرار المملكة.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، أن باكستان تدين كذلك الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتؤكد من جديد التزامها بمواصلة الجهود والتعاون مع السعودية والمجتمع الدولي للقضاء عليه.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، قد قال- أمس الثلاثاء- إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات «درون» بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلّف أضرارًا محدودة.

واستأنفت شركة «أرامكو» السعودية، اليوم الأربعاء، ضخ النفط بعد الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له أمس الثلاثاء.