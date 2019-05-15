فرنسا تدين الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ أرامكو بالرياض

أدانت فرنسا، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي تعرَّضت له محطتا الضخّ البترولية التابعتان للشركة بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض، ونقلت فضائية «العربية» عن السلطات الفرنسية قولها إنّ الهجمات بطائرات مسيرة على محطتي نفط سعوديتين تصرف غير مقبول.

في الوقت نفسه، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون هذا الاستهداف الإرهابي، وقال- في تصريحات صحفية- إنّ هذا الاعتداء بالإضافة إلى الاعتداءات التي طالت أربع سفن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تمثّل جرائم تخريبية ستزيد من مستوى التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة, معربًا عن تضامنه ومساندته للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف أمنهما واستقرارهما.

Advertisements

وظهر أمس الثلاثاء، أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة عن استهداف محدود لمحطتي الضخّ التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض بين الساعة السادسة والسادسة والنصف صباحًا، موضحًا أنّ الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين.

ولاحقًا، أصدرت شركة «أرامكو» السعودية، بيانًا بشأن الهجوم، وقالت: «استجابت أرامكو السعودية لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب، إثر هجومٍ تخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي الضخ رقم 8 و 9 (..) وبشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب؛ حيث تمت السيطرة على الحادث بعد أن خلّف أضرارًا محدودة في المحطة رقم 8».

وأضاف البيان: «تؤكد أرامكو السعودية عدم وقوع أي إصابات وأن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث».