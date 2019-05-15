«تقنية جدة»: 5 خطوات لاستخراج وثيقة تخرُّج الطالبات

أعلنت الكلية التقنية للبنات بجدة، اليوم الأربعاء، مواعيد استخراج وثيقة التخرج لطالباتها، وذلك للعام الدراسي المنصرم.

وقالت الكلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ الطالبات بإمكانهن استخراج وثيقة التخرّج غدًا الخميس من الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، ومن يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس (14 / 9 / 1440 هـ) من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وأوضحت الكلية أنّه يُشترط لاستلام الوثيقة، إحضار أصل الهوية الوطنية، والبطاقة التدريبية، والتسجيل في موقع تقني وإحضار صورة للشاشة عبر الرابط التالي (اضغط هنـا)، ومفتاح اللوكر إذا قامت بالاستفادة من اللوكرات، والكتب المستعارة من المكتبة حال كانت الطالبة استعارت كتبًا.