«حقوق الإنسان» توضّح 12 هدفًا لمجلس شؤون الأسرة

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أبرز أهداف مجلس شؤون الأسرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنّ المجلس يهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة.

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وتتمثّل الأهداف، في إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة وأدوارها وتحقيق غاياتها والتنسيق بينها لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة، والتوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام، وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرَّض لها الأسرة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، وتوعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة وطرح الحلول لمعالجتها، وتقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعدّ عن الأسرة (الطفولة، المرأة، وكبار السن) في المملكة.

وتتضمّن الأهداف كذلك إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حيال النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية، وإبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة، وإعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة والمشاركة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة، والتعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة.

ويحتفل العالم باليوم الدولي للأسرة في 15 مايو من كل عام، وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة (A/RES/47/237 ) الصادر عام 1993 ، بهدف تسليط الضوء على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسرة.