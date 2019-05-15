السعودية اليوم / سجون منطقة مكة المكرمة والخطوط السعودية تبحثان سبل التعاون بينهما



جدة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

عقد مدير سجون منطقة مكة المكرمة ، اللواء ماجد بن بندر الدويش ، أمس اجتماعاً مع المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية

جاء ذلك خلال زيارة اللواء الدويش للمؤسسة العامة للخطوط السعودية ، تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين تهدف لرفع كفاءة العاملين والعاملات بالسجون في مساراتهم المهنية ، وتطوير أساليب العمل بالدورات التي تتعلق في تطوير الذات وفن التعامل مع الجمهور ، في حين جرى اختيار الخطوط السعودية ضمن عدة جهات أخرى ، نظير تميزها في المسارات التدريبية والتطويريه للموظفين والمستفيدين من الخدمة المقدمة .

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجه المديرية العامة للسجون لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص ، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمديرية التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في عدة مجالات منها رفع مستوى كفاءة منسوبيها وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور الداخلي والخارجي للمديرية.

// انتهى //

18:26ت م

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جدة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واسعقد مدير سجون منطقة مكة المكرمة ، اللواء ماجد بن بندر الدويش ، أمس اجتماعاً مع المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، نوقش خلاله سبل التعاون بين الطرفين .جاء ذلك خلال زيارة اللواء الدويش للمؤسسة العامة للخطوط السعودية ، تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين تهدف لرفع كفاءة العاملين والعاملات بالسجون في مساراتهم المهنية ، وتطوير أساليب العمل بالدورات التي تتعلق في تطوير الذات وفن التعامل مع الجمهور ، في حين جرى اختيار الخطوط السعودية ضمن عدة جهات أخرى ، نظير تميزها في المسارات التدريبية والتطويريه للموظفين والمستفيدين من الخدمة المقدمة .يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجه المديرية العامة للسجون لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص ، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمديرية التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في عدة مجالات منها رفع مستوى كفاءة منسوبيها وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور الداخلي والخارجي للمديرية.// انتهى //18:26ت م0196

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