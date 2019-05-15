السعودية اليوم / إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرات سلمية بذكرى النكبة في غزة



غزة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم اثنان منهم بجروح خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات سلمية، بالذكرى الـ71 للنكبة، شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن جنود الاحتلال الذين يتمركزون خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل، فتحوا النار وأطلقوا وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المواطنين الفلسطينيين الذين بدأوا يتوافدون إلى عدد من المناطق شرق القطاع للمشاركة في المسيرات السلمية لإحياء الذكرى الـ71 للنكبة، ما أدى إلى إصابة 62 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي، اثنان منهما بجروح خطيرة، والعشرات بحالات اختناق ومسعفين.

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18:08ت م

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