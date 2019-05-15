السعودية اليوم / فريق " أنا أمشي" يقدم سفرة إفطار صائم بممشى بعرعر



عرعر 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

قدم فريق "أنا أمشي " النسائي بعرعر التابع لجنة التنمية الاجتماعية بعرعر أمس سفرة إفطار صائم وذلك بممشى حي المساعدية الشرقي، بحضور المدير التنفيذي بلجنة التنمية طلال البكر.

وأوضحت قائدة الفريق ابتسام فاضل انه بعد مسيرة للمشي لمدة 30 دقيقة بالممشى قبل آذان المغرب تم تجهيز سفرة إفطار صائم، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تأتي من ضمن المبادرات المجتمعية المتعددة التي يقدمها الفريق لإبراز الدور المجتمعي للفريق .

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17:53ت م

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