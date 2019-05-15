

الرياض 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية النمسا، اليوم بزيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التقى خلالها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة.

وفي بداية اللقاء هنأ الدكتور الربيعة سموه بالثقة الملكية الكريمة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه ، مقدماً نبذة عن رسالة المركز الإنسانية وأدواره البارزة في دعم الشعوب المحتاجة في 44 دولة حول العالم.

كما جرى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية و الإنسانية.

وأعرب الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان عن تقديره الكبير للدور الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة في نقل الصورة المشرقة لمملكة الإنسانية.

//انتهى//

17:51ت م

0182





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى النمسا يزور مركز الملك سلمان للإغاثة ويلتقي المشرف العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.