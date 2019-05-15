السعودية اليوم / وزير الخدمة المدنية يرفع شكره للقيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة



الرياض 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان شكره وتقديره الكبيرين إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معالي وزير الخدمة المدنية : إنَّ الوزارة قامت بتطوير هيكلها التنظيمي ليكون متوافقاً مع خطتها الاستراتيجية وملبياً لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ولضمان قدرة الوزارة من خلال وحداتها التنظيمية على تنفيذ مبادراتها ومشاريعها في برنامج التحول الوطني وما يُبنى عليه من أهداف لتحقيق رؤية المملكة 2030 وما تعمل عليه الوزارة بشكل مكثف للتحول في أعمالها على نحو داعم وممكن للجهات الحكومية من خلال قيامها بكافة المهام المُناطة بها بكفاءة وفعالية وفق إطار حوكمة محدد يتسم بالمرونة العالية مدعومة بأنظمة وأدوات تقنية حديثة ومركزاً على جانب التنمية الإدارية بالقطاع العام وما يشتمل عليه من تنظيم وتطوير ودعم التحول الرقمي في الأعمال.

وقد تم إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة بعد العديد من المراجعات والدراسات الهيكلية المقارنة التي تهدف إلى إيجاد هيكل تنظيمي يتسم بالمرونة، والفاعلية، والتحديث، ويقوم في مساراته الإدارية على الشفافية، ويعتمد على تحسين البيئة، وتغيير نمط الإدارة من تقليدي إلى حديث يعتمد على تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات من خلال أتمتة العمليات الإدارية إلى جانب تحفيز التميز والابتكار، وتفعيل أدوار الرقابة، ومنح مجال للتظلمات الإدارية ومعالجتها، وتطوير رأس المال البشري، وإذكاء روح المبادرات، وتفعيل جوانب الحوكمة الدقيقة، والاهتمام كذلك برأس المال المعلوماتي لرفع مستوى جودة البيانات، كل ذلك في هيكل تنظيمي يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية التي تضطلع بها الوزارة.

وأضاف معالي وزير الخدمة المدنية أنّ موافقة المجلس الموقر على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي للوزارة سيمكن الوزارة من التركيز في عملها على تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكوادر الوظيفية، والارتقاء بجودة الأداء، وتيسير الأعمال، كما أنه سيساعدها في تعزيز مبادئ ثقافة العمل الإيجابي، والشفافية في الرقابة، وحوكمة الأداء، وتعزيز التطوير والتدريب المستمر، وما يرتبط بها من مهام.

وفي ختام تصريحه قدم معالي وزير الخدمة المدنية شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تجده الخدمة المدنية من اهتمام ورعاية دائمتين من لدن القيادة الحكيمة، وسينعكس ذلك إيجاباً على أعمال الوزارة وخططها الحثيثة في مسيرة التحديث والتطوير لمواكبة النقلة التطويرية التي تعيشها المملكة العربية

// انتهى //

17:38ت م

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الرياض 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واسرفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان شكره وتقديره الكبيرين إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية.وقال معالي وزير الخدمة المدنية : إنَّ الوزارة قامت بتطوير هيكلها التنظيمي ليكون متوافقاً مع خطتها الاستراتيجية وملبياً لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ولضمان قدرة الوزارة من خلال وحداتها التنظيمية على تنفيذ مبادراتها ومشاريعها في برنامج التحول الوطني وما يُبنى عليه من أهداف لتحقيق رؤية المملكة 2030 وما تعمل عليه الوزارة بشكل مكثف للتحول في أعمالها على نحو داعم وممكن للجهات الحكومية من خلال قيامها بكافة المهام المُناطة بها بكفاءة وفعالية وفق إطار حوكمة محدد يتسم بالمرونة العالية مدعومة بأنظمة وأدوات تقنية حديثة ومركزاً على جانب التنمية الإدارية بالقطاع العام وما يشتمل عليه من تنظيم وتطوير ودعم التحول الرقمي في الأعمال.وقد تم إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة بعد العديد من المراجعات والدراسات الهيكلية المقارنة التي تهدف إلى إيجاد هيكل تنظيمي يتسم بالمرونة، والفاعلية، والتحديث، ويقوم في مساراته الإدارية على الشفافية، ويعتمد على تحسين البيئة، وتغيير نمط الإدارة من تقليدي إلى حديث يعتمد على تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات من خلال أتمتة العمليات الإدارية إلى جانب تحفيز التميز والابتكار، وتفعيل أدوار الرقابة، ومنح مجال للتظلمات الإدارية ومعالجتها، وتطوير رأس المال البشري، وإذكاء روح المبادرات، وتفعيل جوانب الحوكمة الدقيقة، والاهتمام كذلك برأس المال المعلوماتي لرفع مستوى جودة البيانات، كل ذلك في هيكل تنظيمي يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية التي تضطلع بها الوزارة.وأضاف معالي وزير الخدمة المدنية أنّ موافقة المجلس الموقر على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي للوزارة سيمكن الوزارة من التركيز في عملها على تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكوادر الوظيفية، والارتقاء بجودة الأداء، وتيسير الأعمال، كما أنه سيساعدها في تعزيز مبادئ ثقافة العمل الإيجابي، والشفافية في الرقابة، وحوكمة الأداء، وتعزيز التطوير والتدريب المستمر، وما يرتبط بها من مهام.وفي ختام تصريحه قدم معالي وزير الخدمة المدنية شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تجده الخدمة المدنية من اهتمام ورعاية دائمتين من لدن القيادة الحكيمة، وسينعكس ذلك إيجاباً على أعمال الوزارة وخططها الحثيثة في مسيرة التحديث والتطوير لمواكبة النقلة التطويرية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات وفق رؤيتها الطموحة نحو مستقبل مشرق ومزدهر بالتنمية والرخاء.// انتهى //17:38ت م0177

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