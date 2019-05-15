السعودية اليوم/بلدية الخبر تعتمد إنارة المربع ( ج ) وتستكمل إنارة حي الصواري بالعزيزية



الخبر 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م واس

تقوم بلدية الخبر حاليا بالعمل على أستكمال مشروع الإنارة في الجزء المتبقي من المربع ( ب ) وانارة المربع ( ج ) من حي الصواري بالعزيزية وذلك ضمن إطار اهتمام البلدية بأحياء العزيزية

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أنه تم الانتهاء من تركيب أعمدة الانارة في كامل المربع ( أ ) وجزء من المربع ( ب ) بأجمالي 700 عمود , فيما تم اعتماد استكمال المتبقي من المربع ( ب ) وانارة كامل المربع ( ج ) وذلك نظرا لأهمية مشروع الانارة وتعزيز مكونات البنية التحتية فيها , منوها أن العمل في المشروع بدأ بتركيب القواعد وكذلك الأعمدة مؤكدا التزام البلدية بتطوير البنية التحتية ومشاريع إنارة الشوارع لتلبية حاجات أحياء العزيزية والسكان فيها من خدمات البنية التحتية وإرساء منظومة الخدمات والمرافق العامة وفقاً لأعلى المعايير .

وأضاف المهندس الزايدي أن توجه بلدية الخبر خلال الفترة القادمة يصب في توجيه المشاريع نحو مخططات العزيزية ، وذلك بعد اعتمادها , حيث تسعى البلدية الى خدمة تلك المخططات من مشاريع سفلتة وانارة وتصريف امطار وحدائق عامة وذلك لأهميتها وسعيا لاكتمال كافة الخدمات فيها وفق توفر الاعتمادات المالية اللازمة .

//انتهى//.

17:32ت م

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