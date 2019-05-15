السعودية اليوم الخطوط السعودية تضيف رحلتين جديدتين بين الرياض والعلا



جدة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أضافت الخطوط

وتم تحديد مواعيد الرحلات الجديدة يومي الأحد والثلاثاء ، بحيث تغادر الرحلة مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة 07:00 صباحًا وتصل إلى مطار الأمير عبدالمجيد في العلا الساعة 08:45 صباحًا ، وتغادر رحلة العودة الساعة 09:25 صباحًا وتصل إلى الرياض الساعة 10:55 صباحًا.

وبتسيير الرحلتين الموسميتين الجديدتين يرتفع عدد الرحلات الأسبوعية بين الرياض والعلا إلى أربع رحلات في الاتجاه الواحد ، إضافة إلى رحلتين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، ليصل عدد رحلات "السعودية" بين كلٍ من الرياض وجدة وبين العلا إلى 12 رحلة في الاتجاهين أسبوعيًا.

وتشهد محافظة العلا حاليًا مشروعات استراتيجية غير مسبوقة ، تهدف إلى تطوير هذه المنطقة التاريخية وتحويلها إلى مركز تراثي وثقافي عالمي ، وذلك ضمن برامج التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، وتواكب الخطوط السعودية هذه البرامج بخدمات نقل جوي عبر كل من الرياض وجدة ومن خلالها إلى شبكة رحلات "السعودية" الداخلية والدولية.

// انتهى //

17:20ت م

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جدة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واسأضافت الخطوط السعودية رحلتين جديدتين بين الرياض والعلا ، لتلبية الطلب المتزايد للسفر إلى محافظة العلا ، التي تشهد نموًا متسارعًا كوجهة سياحية ومركز ثقافي وتراثي يحظى بإقبال كبير من السياح من داخل المملكة وخارجها ، إضافةً إلى ما تشهده من مشروعات تنموية جديدة تهدف إلى تطوير هذه المنطقة واستثمار مقوماتها الطبيعية والتاريخية لتنمية السياحة التراثية والثقافية في المحافظة.وتم تحديد مواعيد الرحلات الجديدة يومي الأحد والثلاثاء ، بحيث تغادر الرحلة مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة 07:00 صباحًا وتصل إلى مطار الأمير عبدالمجيد في العلا الساعة 08:45 صباحًا ، وتغادر رحلة العودة الساعة 09:25 صباحًا وتصل إلى الرياض الساعة 10:55 صباحًا.وبتسيير الرحلتين الموسميتين الجديدتين يرتفع عدد الرحلات الأسبوعية بين الرياض والعلا إلى أربع رحلات في الاتجاه الواحد ، إضافة إلى رحلتين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، ليصل عدد رحلات "السعودية" بين كلٍ من الرياض وجدة وبين العلا إلى 12 رحلة في الاتجاهين أسبوعيًا.وتشهد محافظة العلا حاليًا مشروعات استراتيجية غير مسبوقة ، تهدف إلى تطوير هذه المنطقة التاريخية وتحويلها إلى مركز تراثي وثقافي عالمي ، وذلك ضمن برامج التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، وتواكب الخطوط السعودية هذه البرامج بخدمات نقل جوي عبر كل من الرياض وجدة ومن خلالها إلى شبكة رحلات "السعودية" الداخلية والدولية.// انتهى //17:20ت م0163

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.