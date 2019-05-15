السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر خمس قنابل تقليدية الصنع ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري خمس قنابل تقليدية الصنع بكل من عين الدفلى والشلف شمال غرب البلاد .

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية التي اوردت النبأ اليوم، أن قواتها أوقفت ستة مهربين بجانت وتمنراست، و30 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وتيارت .

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17:12ت م

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