السعودية اليوم / مدير الجامعة الإسلامية يدشن أبحاث كرسي دراسات المسجد النبوي بالجامعة



المدينة المنورة 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م واس

دشن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي اليوم، مجموعة من الدراسات والأبحاث التي أعدها كرسي دراسات المسجد النبوي بالجامعة.

وأوضح أستاذ الكرسي الدكتور سليمان بن عبدالله الرومي أن البحوث والدراسات التي تم تدشينها تعدّ جزءاً من برامج الخطة الاستراتيجية للكرسي التي تتضمن مجموعة من الأبحاث والدراسات والمحاضرات والدورات والندوات المنبرية والبحثية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الثلاث الماضية، خدمة لكل ما يتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار ما يحظى به المسجد النبوي من عناية واهتمام من الحكومة الرشيدة وخدمة قاصديه.

وبيّن الرومي أن البحوث اشتملت على دراسة بعنوان "حلقات تحفيظ القرآن بالمسجد النبوي وسبل تطويرها" للدكتور علي الزهراني، ودراسة بعنوان "التعليم النسوي بالمسجد النبوي أهميته واقعة وسبل تطويره" الباحث الرئيس الدكتور عبدالرحمن شاهين، ودراسة بعنوان "الخدمات المقدمة للنساء بالمسجد النبوي بين الواقع والمأمول " الباحث الرئيس الدكتور هند شريفي، وبحثاً بعنوان "الآداب والأحكام الفقهية المتعلقة بالمسجد النبوي" للدكتور حمد الرفاعي، وبحثاً بعنوان "تاريخ الإمامة والأذان بالمسجد النبوي وعناية الدولة

// انتهى //

17:08ت م

0154



المدينة المنورة 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م واسدشن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي اليوم، مجموعة من الدراسات والأبحاث التي أعدها كرسي دراسات المسجد النبوي بالجامعة.وأوضح أستاذ الكرسي الدكتور سليمان بن عبدالله الرومي أن البحوث والدراسات التي تم تدشينها تعدّ جزءاً من برامج الخطة الاستراتيجية للكرسي التي تتضمن مجموعة من الأبحاث والدراسات والمحاضرات والدورات والندوات المنبرية والبحثية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الثلاث الماضية، خدمة لكل ما يتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار ما يحظى به المسجد النبوي من عناية واهتمام من الحكومة الرشيدة وخدمة قاصديه.وبيّن الرومي أن البحوث اشتملت على دراسة بعنوان "حلقات تحفيظ القرآن بالمسجد النبوي وسبل تطويرها" للدكتور علي الزهراني، ودراسة بعنوان "التعليم النسوي بالمسجد النبوي أهميته واقعة وسبل تطويره" الباحث الرئيس الدكتور عبدالرحمن شاهين، ودراسة بعنوان "الخدمات المقدمة للنساء بالمسجد النبوي بين الواقع والمأمول " الباحث الرئيس الدكتور هند شريفي، وبحثاً بعنوان "الآداب والأحكام الفقهية المتعلقة بالمسجد النبوي" للدكتور حمد الرفاعي، وبحثاً بعنوان "تاريخ الإمامة والأذان بالمسجد النبوي وعناية الدولة السعودية بهما في العصر الحاضر" للدكتور عبدالعزيز نور ولي، وبحث تناول "المسائل العقيدية المتعلقة بالمسجد النبوي" للدكتور عبدالقادر صوفيي، وبحثاً بعنوان "المسجد النبوي في كتابات المستشرقين" للدكتور عبدالرزاق الحمامي، وبحثاً بعنوان "فضائل المسجد النبوي" للدكتور عبدالله الساعدي.// انتهى //17:08ت م0154

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