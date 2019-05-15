السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة : مشروع "تحسين المشهد الحضري" لا يلزم بتصميم موحّد للوحات التجارية



المدينة المنورة 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م واس

تواصل أمانة المدينة المنورة تنفيذ مشروع تأكيد الهوية العمرانية لإثراء الصورة الذهنية لحاضرة المدينة المنورة، ومعالجة التشوهات البصرية المتنوعة في الواجهات والشوارع الرئيسة المحورية, ودراسة واجهات المباني, ضمن برنامج يعني بتحسين المشهد الحضري, وأنسنة المدن والحفاظ على التراث العمراني.

وأكدت الأمانة أن تصميم اللوحات الإعلانية التجارية للمنشآت لا يلزم ملاكها بالتقيّد بتصميم موحّد, وبينت أن آلية التعامل مع الحالات تبدأ بإشعار ملاك المباني التي تحتاج إلى إعادة ترميم بالتوجّه إلى المكاتب الهندسية, أما ما يتعلق باللوحات الإعلانية فيتم توجيههم إلى شركات ووكالات الدعاية والإعلان المعتمدين, لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في تطوير الواجهات أو اللوحات, وأبانت أنه تم إتاحة المجال للإبداع في تصاميم اللوحات الإعلانية للمحلات دون التقيّد بتصميم موحّد.

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17:05ت م

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