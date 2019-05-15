حساب المواطن يوضح حقيقة ربط الدعم بأسعار البنزين والكهرباء

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على معايير صرف الدعم التي تُراعي فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي للكهرباء والبنزين.

وردّ حساب متابعات الخليج 365 عبر تويتر على سؤال من مستفيد يسأل فيه عن ربط سعر الكهرباء والبنزين بدعم حساب متابعات الخليج 365 بالقول: يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم، والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

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من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.