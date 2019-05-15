افتتاح معرض عمارة الحرمين ضمن موسم رمضان في مكة 

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - جدة

افتُتح معرض عمارة الحرمين الشريفين في عاصمة العالم الإسلامي، مدينة مكة المكرمة؛ وذلك على طريق مكة جدة بجوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة.

وفتح المعرض أبوابه للجميع في 7 رمضان 1440هـ ويمتدّ إلى 29 رمضان على فترتين، الأولى من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 6 مساءً، والثانية من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 2 صباحاً. ويستقبل المعرض الزوار من كافة شرائح المجتمع.

Advertisements

ويُعتبر معرض عمارة الحرمين الشريفين فريداً من نوعه لكونه يختص بعرض مقتنيات الحرمين الشريفين، إذ يحتوي المعرض على العديد من المقتنيات الأثرية النادرة والصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة للحرمين الشريفين، وعلى مجموعة من المخطوطات والمصاحف، ونسخة مصورة من المصحف الأول، وأجزاء حقيقية من فوهة بئر زمزم، وأهم التحف التاريخية، ومجموعة من متعلقات الكعبة الشريفة.

ويأتي هذا المعرض ضمن فعاليات موسم رمضان لتسليط الضوء على القدرات الإسلامية، وتاريخ الحرمين الشريفين من خلال مجموعة واسعة من الصور والتحف وغيرها الكثير التي تجذب اهتمام الزوار. ويُعتبر هذا المعرض إضافة قيمة للزوار والضيوف في شهر رمضان المبارك للتعرف على تاريخ الحقبة القديم وصولاً إلى هذا الزمان، فضلاً عن أنه فعالية إسلامية ثقافية للمسلمين كافة.

يُذكر أن معرض عمارة الحرمين الشريفين هو منبر تاريخي ثقافي ينقل للمجتمعات الإسلامية بشكل عام تاريخ وحاضر الحضارة الإسلامية العريقة.