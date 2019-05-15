الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب ومعرفة التسعيرة الجديدة لكل المناطق وتقديم شكوي عن الفاتورة...

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، خدمة جديدة أعلنت عنها شركة الكهرباء السعودية من اجل إصدارها لفواتير الشهر الجاري بدأ من اليوم باستخدام الخدمة الإلكترونية المتوفرة التي تتيحها الشركة السعودية للكهرباء لكل المواطنين بداخل المملكة العربية السعودية وقد ذكرت الشركة بيانات عن جميع تكلفة طباعة الفواتير التي تصل إلي حوالي عشرة ملايين ريال سعودي بالشهر وهو ما جعله عبأ كبيرا على الشركة في الفترة الماضية وكان سيشكل عبأ كبيرا مستقبلا أيضا من اجل ذلك توصلت الشركة إلى خدمة الفواتير الإلكترونية للوصول للرؤية المستقبلية للمملكة 2020 أكدت شركة الكهرباء انه سوف يتم حساب فاتورة الكهرباء في الشهر الحالي في جميع مدن المملكة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، من خلال إدخال رقم الحساب والمرمز المرئي وعمل عرض ستشمل علي القراءة الفعلية للاستهلاك. كما أكدت الشركة علي تطبيق التعريفة الحديثة للاستهلاك الحالي وتطبيق القيمة المضافة علي فاتورة الكهرباء وحساب الخدمات التي توفرها شركة الكهرباء للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية كما أكدت الشركة أن تواريخ القراءات ستختلف من مدينة لأخرى، ومن محافظة إلى أخري وان ضريبة القيمة المضافة سوف تحسب بحوالي 5%من قيمة الاستهلاك فقط وستختلف المنازل عن الشركات وعن المحال التجارية والمصانع.

حساب فاتورة الكهرباء في السعودية

حساب فاتورة الكهرباء في السعودية له أهمية قومية للمملكة وللمواطنين السعوديين ولذا قامت الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي اليوم الأساسي لإصدار كل الفواتير الخاصة بكل المدن والمحافظات والمناطق بالمملكة لكي يتمكن المواطنين السعودين من استخدام موقع الشركة السعودية للكهرباء عن طريق إدخال اسم المستخدم ورقم اللوحة أو اسم المستخدم ورقم الهويه والقيام بطبع الفاتورة وفي دقائق معدودة يتم عرض الفواتير ويمكن الدفع عن طريق الصراف الألي أو عن طريق مواقع الشركة المتوفرة لتسديد الفاتورة.

خدمات الكهرباء

وصل عدد المشتركين علي موقع الشركة الإلكتروني حوالي 1.5 مليون ومشترك واكثر حسب أخر إحصائيات قامت بها الشركة السعودية للكهرباء ووصل عدد التحميل للتطبيقات الخاصة بالشركة السعودية إلي حوالي أربعة ملايين تحميل، وقد قامت الشركة أيضا بتفعيل خدمة جديدة اسمها صديق الكهرباء علي تطبيق الواتساب عن طريق رقم 0533991100 من اجل الحصول علي أي معلومات خاصة بتسعيرة الكهرباء أو من اجل الاستعلام عن القراءات القديمة الخاصة بالكهرباء وأيضا تقوم الشركة بتوفير خدمة ألية الشكاوى لتقديم الشكاوى وخدمة السداد الميسر وأيضا خدمة السداد المقدم وغيرها الكثير من الخدمات مثل خدمة تعريفة الاستهلاك وخدمة نقل الملكية وخدمة الاشتراك في خدمات sms القصيرة.

كيفية تقديم طلب اعتراض علي فاتورة الكهرباء

تحميل أو تنزيل تطبيق شركة الكهرباء ALKAHRABA علي الجوال. الاتصال علي مركز خدمة المشترك عن طريق الاتصال على الرقم 920001100. الدخول إلي موقع شركة الكهرباء الإلكتروني. الدخول إلى حسابات الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر أو فيس بوك”. تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء.



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