شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتطوير الإعلام الرياضي بين «الاتحاد السعودي» و«الجامعة الإلكترونية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وقَّع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتفاقية تعاون مع الجامعة وقَّع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتفاقية تعاون مع الجامعة السعودية الإلكترونية، ضمن مبادرة تطوير الإعلام الرياضي. وجرى التوقيع بين رئيس مجلس الإدارة الدكتور رجاء الله السلمي، ومدير الجامعة المُكلف الدكتور إبراهيم المعيقل، بحضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك.



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