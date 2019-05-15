شكرا لقرائتكم خبر عن «الفهيد»: ملياري ريال قدمتها «ريادة» لـ 10 آلاف شاب لبدء مشاريعهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني الدكتور أحمد الفهيد، خلال لقاء عقد في ديوانية الكتاب بالجمعية السعودية لكتاب الرأي، أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بالشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتسعى للوصول إلى 35 معهد شراكة استراتيجية بحلول عام 2020، وحول التكامل مع الجهات الحكومية بين أنه ضرورة أساسية لتحقيق رؤية موحدة، أثرها يعود بالنفع لخلق بيئة محفزة وجاذبة لشباب الوطن.

وأشار الدكتور الفهيد إلى أن المؤسسة قدمت من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني «ريادة»، أكثر من 10.000 ريادي تم البدء بمشاريعهم خلال الفترة السابقة بقيمة قروض تجاوزت ملياري ريال. وأضاف: نغطي بكلياتنا التقنية والعالمية ومعاهدنا الصناعية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية كافة مناطق المملكة، واستحدثنا تخصصات جديدة تواكب رؤية المملكة 2030. وأضاف: تجاوزنا هذا العام 200.000 ألف متدرب ومتدربة بمنشآتنا التدريبية، وهذا الرقم الكبير يحتم علينا ضمان جودة التدريب والمخرجات.

فيما كشف أنه سعياً لتمكين المرأة، تم استحداث إدارة تُعنى ببرامج عمل المرأة، وهناك تخصصات نسائية متنوعة تلقى رواجاً وإقبالاً في منشآتنا التدريبية.