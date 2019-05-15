شكرا لقرائتكم خبر عن «مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» يحذِّرُ من ملف الخط الحاسوبي «حفص» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أوضح الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور بندر السويلم، أنه انتشر في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مبادرة اجتماعية قصدت خدمة كبار السن، وذلك بأخذ الخط الحاسوبي الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بعنوان: (خط حفص)، ثم تكبيره، ونشره في ملف بصيغة (PDF).

وقد انتاب هذا العمل أخطاء فادحة تمس بصحة نص القرآن الكريم وسلامته.

وذكر في تصريحه أن النسخة التي أصدرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من الخط الحاسوبي المسمَّى بـ (خط حفص) نسخة سليمة مدققة ومراجعة ومعتمدة لكثير من الأعمال الحاسوبية والبرمجية، ومسجَّلة باسم المجمع لدى إدارة التسجيل والترقيمات الدولية بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.

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وقد أتاح المجمع هذا الخط على موقعه على الإنترنت بصفة مجانية؛ لعرض نص القرآن الكريم مطابقاً لقواعد الرسم العثماني، بما يتوافق مع الترميز العالمي (Unicode)، الذي من خصائصه أنه يمكِّن البيانات من الانتقال عبر الأنظمة والأجهزة المختلفة دون خلل أو تشْويه في الحروف.

ولمزيد من الثقة والأمان فقد عمد المجمع إلى تطوير بصمة (MD5) لجميع ملفات هذا الخط بطريقة تشبه التوقيع الإلكتروني (CRS)، كما قام المجمع بنشر أسئلة شائعة في طريقة التعامل مع هذا الخط، وكيفية تثبيته على الأجهزة المتنوعة.

وختم تصريحه مبيناً أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يحذِّرُ من الملف المنشور من هذا الخط بصيغة (PDF) من قبل بعض فنيي الحاسب الآلي والمغردين عن التكنولوجيا؛ لما فيه من أخطاء جسيمة لا يجوز وجودها فيه.

ويؤكد المجمع أنه الجهة المرجعية العالمية فيما يتعلق بكتاب الله تعالى طباعة، ونشراً.