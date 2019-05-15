شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 107 أطنان من السلال الرمضانية في مخيمي الزعتري والأزرق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)وزع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن ضمن محطته الثالثه السلال الرمضانية على الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث بلغ عدد المستفيدين في مخيم الزعتري 5691 مستفيدًا وفي مخيم الأزرق 8995 مستفيدًا باجمالي 107 أطنان من المواد الغذائية.
وتنوعت محتويات السلة الغذائية الرمضانية لتحتوي السلة الواحدة على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافة والتي تلبي احتياج الأسرة السورية لمدة شهر كامل.
الجدير بالذكر ان مركز الملك سلمان ومنذ بداية الشهر الفضيل يباشر توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في المحافظات الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية و في المخيمات بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، وذلك لضمان إيصال المساعدات الإغاثية لمستحقيها بالشكل المطلوب.
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