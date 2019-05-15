، أمير الشرقية يدشن أول ورشة متنقلة لصيانة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الحفل السنوي الثاني لجمعية "سواعد" تحت شعار "سنمكنهم"

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مساء أمس الثلاثاء، أول ورشة متنقلة لصيانة الكراسي المتحركة الخاصة بذوي الإعاقة، وذلك في الحفل السنوي الثاني لجمعية سواعد للإعاقة الحركية تحت شعار "سنمكنهم" لعام 1440هـ بالدمام.

وتم خلال الحفل توقيع خمس اتفاقيات مع أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإدارة التعليم، والشؤون الصحية، والإسكان التنموي بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم فتح باب التبرعات حيث بلغت "خمسة ملايين ريال" مقدمة من قبل الشركات وعدد من رجال الأعمال.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة جمعية "سواعد" فيصل عبدالله فؤاد أبو بشيت، الشكر الجزيل لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر للجمعية الممتد من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لذوي الإعاقة.

كما قدم الشكر لكل من كان له ساعد ممتد في خدمة ذوي الإعاقة من كافة النواحي، مبيناً بأن الجمعية قدمت خلال عامها الماضي العديد من الخدمات والبرامج التي استفاد منها أكثر من ألف مستفيد على مستوى المنطقة من ذوي الإعاقة الحركية.

وقال: نحنُ في سواعد نسعى إلى التكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة ليكونوا شركاء معنا في خدمة المجتمع عامة والأشخاص من ذوي الإعاقة خاصة، وقد تم بحمد الله توقيع أكثر من ثلاثين اتفاقية مع تلك القطاعات، مما كان له الأثر الأكبر في المضي قدماً لتحقيق رؤية ورسالة الجمعية المستوحاة من رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -والتي أكد من خلالها تمكين ذوي الإعاقة ليكونوا معنا مساهمين في دفع عجلة التنمية.