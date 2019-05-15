، الهيئة العربية للطاقة الذرية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتَيْ ضخ النفط بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدّد أمن المنطقة ويزعزع استقرار دول الخليج العربي

عبرت الهيئة العربية للطاقة الذرية عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمنطقة الرياض.

وقالت في بيان من مقرها في تونس اليوم، على إثر العمل التخريبي الذي قامت به الميليشيات الحوثية، والذي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية، فإن الهيئة العربية للطاقة الذرية تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكارها لهذا العمل الإجرامي الذي يهدّد أمن المنطقة ويزعزع استقرار دول الخليج العربي، ويعد مساسًا خطيرًا بالأمن القومي العربي.

وأكدت الهيئة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، داعية الدول العربية إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل مقاومة الإرهاب والطائفية التي أصبحت تشكّل خطرًا داهمًا يهدد أمن الدول العربية وسلامتها.