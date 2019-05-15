، الهيئة العربية للطاقة الذرية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتَيْ ضخ النفط بالمملكة ،

- 1/2
- 2/2
عبرت الهيئة العربية للطاقة الذرية عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمنطقة الرياض.
وقالت في بيان من مقرها في تونس اليوم، على إثر العمل التخريبي الذي قامت به الميليشيات الحوثية، والذي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية، فإن الهيئة العربية للطاقة الذرية تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكارها لهذا العمل الإجرامي الذي يهدّد أمن المنطقة ويزعزع استقرار دول الخليج العربي، ويعد مساسًا خطيرًا بالأمن القومي العربي.
وأكدت الهيئة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، داعية الدول العربية إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل مقاومة الإرهاب والطائفية التي أصبحت تشكّل خطرًا داهمًا يهدد أمن الدول العربية وسلامتها.
الهيئة العربية للطاقة الذرية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتَيْ ضخ النفط بالمملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-15
عبرت الهيئة العربية للطاقة الذرية عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمنطقة الرياض.
وقالت في بيان من مقرها في تونس اليوم، على إثر العمل التخريبي الذي قامت به الميليشيات الحوثية، والذي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية، فإن الهيئة العربية للطاقة الذرية تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكارها لهذا العمل الإجرامي الذي يهدّد أمن المنطقة ويزعزع استقرار دول الخليج العربي، ويعد مساسًا خطيرًا بالأمن القومي العربي.
وأكدت الهيئة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، داعية الدول العربية إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل مقاومة الإرهاب والطائفية التي أصبحت تشكّل خطرًا داهمًا يهدد أمن الدول العربية وسلامتها.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
06:30 PM
يهدّد أمن المنطقة ويزعزع استقرار دول الخليج العربي
عبرت الهيئة العربية للطاقة الذرية عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمنطقة الرياض.
وقالت في بيان من مقرها في تونس اليوم، على إثر العمل التخريبي الذي قامت به الميليشيات الحوثية، والذي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية، فإن الهيئة العربية للطاقة الذرية تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكارها لهذا العمل الإجرامي الذي يهدّد أمن المنطقة ويزعزع استقرار دول الخليج العربي، ويعد مساسًا خطيرًا بالأمن القومي العربي.
وأكدت الهيئة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، داعية الدول العربية إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل مقاومة الإرهاب والطائفية التي أصبحت تشكّل خطرًا داهمًا يهدد أمن الدول العربية وسلامتها.
، الهيئة العربية للطاقة الذرية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتَيْ ضخ النفط بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العربية للطاقة الذرية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتَيْ ضخ النفط بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.