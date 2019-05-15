، إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرات سلمية بذكرى النكبة في غزة ،

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أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم؛ اثنان منهم بجروح خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية بالذكرى الـ71 للنكبة، شرق قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن جنود الاحتلال الذين يتمركزون خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل، فتحوا النار وأطلقوا وابلًا كثيفًا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المواطنين الفلسطينيين الذين بدؤوا يتوافدون إلى عدد من المناطق شرق القطاع للمشاركة في المسيرات السلمية إحياءً للذكرى الـ71 للنكبة؛ ما أدى إلى إصابة 62 مواطنًا فلسطينيًّا بالرصاص الحي، اثنان منهم بجروح خطيرة، والعشرات بحالات اختناق ومسعفين.
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرات سلمية بذكرى النكبة في غزةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم؛ اثنان منهم بجروح خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية بالذكرى الـ71 للنكبة، شرق قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن جنود الاحتلال الذين يتمركزون خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل، فتحوا النار وأطلقوا وابلًا كثيفًا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المواطنين الفلسطينيين الذين بدؤوا يتوافدون إلى عدد من المناطق شرق القطاع للمشاركة في المسيرات السلمية إحياءً للذكرى الـ71 للنكبة؛ ما أدى إلى إصابة 62 مواطنًا فلسطينيًّا بالرصاص الحي، اثنان منهم بجروح خطيرة، والعشرات بحالات اختناق ومسعفين.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
06:28 PM
اثنان منهم بجروح خطيرة إلى جانب حالات اختناق
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم؛ اثنان منهم بجروح خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية بالذكرى الـ71 للنكبة، شرق قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن جنود الاحتلال الذين يتمركزون خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل، فتحوا النار وأطلقوا وابلًا كثيفًا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المواطنين الفلسطينيين الذين بدؤوا يتوافدون إلى عدد من المناطق شرق القطاع للمشاركة في المسيرات السلمية إحياءً للذكرى الـ71 للنكبة؛ ما أدى إلى إصابة 62 مواطنًا فلسطينيًّا بالرصاص الحي، اثنان منهم بجروح خطيرة، والعشرات بحالات اختناق ومسعفين.
، إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرات سلمية بذكرى النكبة في غزة ،
المصدر : الخليج 365
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