، الاتحاد يحقّق بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكترونية ،

محمد بن مسعود - الدمام - اقتنص نادي الاتحاد ثانية بطولاته الإلكترونيّة لهذا الموسم بتحقيقه بطولةَ كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكترونية، وذلك بتغلبه في المباراة النهائيّة على الحصان الأسود لهذا الكأس نادي الوحدة بمباراتَيْ ذهاب وإياب، لعبها على حده كلٌّ من راكان المطيري وبطل العالم مساعد الدوسري، بنتيجة 4-0، ونتيجة 3-2، ليلحق بطولة الكأس ببطولة الدوري ويتسيّد ساحة بطولات الفيفا الإلكترونيّة في المملكة.

وقد شقّ نادي الاتحاد طريقه نحو تحقيق الكأس الغالي بعد أن تغلّب على نادي القادسيّة في دور الثمانية، ونادي الشباب، والذي يضم في صفوفه النجم أحمد الحربي صاحب لقب كأس الهيئة العامة للرياضة فيفا الذي أقيم العام الماضي، في دور الأربعة، وأخيراً على مفاجأة الكأس الذي تألّق خلال منافسات هذا الموسم نادي الوحدة.