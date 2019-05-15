، الاتحاد يحقّق بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكترونية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - اقتنص نادي الاتحاد ثانية بطولاته الإلكترونيّة لهذا الموسم بتحقيقه بطولةَ كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكترونية، وذلك بتغلبه في المباراة النهائيّة على الحصان الأسود لهذا الكأس نادي الوحدة بمباراتَيْ ذهاب وإياب، لعبها على حده كلٌّ من راكان المطيري وبطل العالم مساعد الدوسري، بنتيجة 4-0، ونتيجة 3-2، ليلحق بطولة الكأس ببطولة الدوري ويتسيّد ساحة بطولات الفيفا الإلكترونيّة في المملكة.
وقد شقّ نادي الاتحاد طريقه نحو تحقيق الكأس الغالي بعد أن تغلّب على نادي القادسيّة في دور الثمانية، ونادي الشباب، والذي يضم في صفوفه النجم أحمد الحربي صاحب لقب كأس الهيئة العامة للرياضة فيفا الذي أقيم العام الماضي، في دور الأربعة، وأخيراً على مفاجأة الكأس الذي تألّق خلال منافسات هذا الموسم نادي الوحدة.
الاتحاد يحقّق بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكترونيةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-05-15
اقتنص نادي الاتحاد ثانية بطولاته الإلكترونيّة لهذا الموسم بتحقيقه بطولةَ كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكترونية، وذلك بتغلبه في المباراة النهائيّة على الحصان الأسود لهذا الكأس نادي الوحدة بمباراتَيْ ذهاب وإياب، لعبها على حده كلٌّ من راكان المطيري وبطل العالم مساعد الدوسري، بنتيجة 4-0، ونتيجة 3-2، ليلحق بطولة الكأس ببطولة الدوري ويتسيّد ساحة بطولات الفيفا الإلكترونيّة في المملكة.
وقد شقّ نادي الاتحاد طريقه نحو تحقيق الكأس الغالي بعد أن تغلّب على نادي القادسيّة في دور الثمانية، ونادي الشباب، والذي يضم في صفوفه النجم أحمد الحربي صاحب لقب كأس الهيئة العامة للرياضة فيفا الذي أقيم العام الماضي، في دور الأربعة، وأخيراً على مفاجأة الكأس الذي تألّق خلال منافسات هذا الموسم نادي الوحدة.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
06:19 PM
اقتنص نادي الاتحاد ثانية بطولاته الإلكترونيّة لهذا الموسم بتحقيقه بطولةَ كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكترونية، وذلك بتغلبه في المباراة النهائيّة على الحصان الأسود لهذا الكأس نادي الوحدة بمباراتَيْ ذهاب وإياب، لعبها على حده كلٌّ من راكان المطيري وبطل العالم مساعد الدوسري، بنتيجة 4-0، ونتيجة 3-2، ليلحق بطولة الكأس ببطولة الدوري ويتسيّد ساحة بطولات الفيفا الإلكترونيّة في المملكة.
وقد شقّ نادي الاتحاد طريقه نحو تحقيق الكأس الغالي بعد أن تغلّب على نادي القادسيّة في دور الثمانية، ونادي الشباب، والذي يضم في صفوفه النجم أحمد الحربي صاحب لقب كأس الهيئة العامة للرياضة فيفا الذي أقيم العام الماضي، في دور الأربعة، وأخيراً على مفاجأة الكأس الذي تألّق خلال منافسات هذا الموسم نادي الوحدة.
، الاتحاد يحقّق بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يحقّق بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.