، "التدريب التقني" تطلق هيكلها التنظيمي الجديد ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة ويهدف الهيكل الجديد إلى تطوير أعمال المؤسسة وبرامجها لمواكبة الرؤية الوطنية 2030 وليكون منسجمًا مع المبادرات الوطنية التي تطرح.
وتضمنت الهيكلة عددًا من الإدارات الجديدة والمستحدثة ومنها الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي، والإدارة العامة للأداء وتطوير الأعمال.
وستعمل الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي على تنفيذ برامج لمساعدة خريجي الكليات والمعاهد التقنية في الحصول على فرص عمل في تخصصاتهم، وذلك من خلال عدة مبادرات من أبرزها، مشروع فرصة عمل لكل خريج، وقد بذلت المؤسسة عبر برامجها وخططها إلى تخفيض نسبة الباحثين عن عمل من خريجيها حتى وصلت الأرقام العام الماضي 2018 إلى 2.8٪ مقارنة بالعام السابق له عندما كانت 3.9٪.
"التدريب التقني" تطلق هيكلها التنظيمي الجديدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة ويهدف الهيكل الجديد إلى تطوير أعمال المؤسسة وبرامجها لمواكبة الرؤية الوطنية 2030 وليكون منسجمًا مع المبادرات الوطنية التي تطرح.
وتضمنت الهيكلة عددًا من الإدارات الجديدة والمستحدثة ومنها الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي، والإدارة العامة للأداء وتطوير الأعمال.
وستعمل الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي على تنفيذ برامج لمساعدة خريجي الكليات والمعاهد التقنية في الحصول على فرص عمل في تخصصاتهم، وذلك من خلال عدة مبادرات من أبرزها، مشروع فرصة عمل لكل خريج، وقد بذلت المؤسسة عبر برامجها وخططها إلى تخفيض نسبة الباحثين عن عمل من خريجيها حتى وصلت الأرقام العام الماضي 2018 إلى 2.8٪ مقارنة بالعام السابق له عندما كانت 3.9٪.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
05:49 PM
استحدثت إدارة للتنسيق الوظيفي لتقليص العاطلين
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة ويهدف الهيكل الجديد إلى تطوير أعمال المؤسسة وبرامجها لمواكبة الرؤية الوطنية 2030 وليكون منسجمًا مع المبادرات الوطنية التي تطرح.
وتضمنت الهيكلة عددًا من الإدارات الجديدة والمستحدثة ومنها الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي، والإدارة العامة للأداء وتطوير الأعمال.
وستعمل الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي على تنفيذ برامج لمساعدة خريجي الكليات والمعاهد التقنية في الحصول على فرص عمل في تخصصاتهم، وذلك من خلال عدة مبادرات من أبرزها، مشروع فرصة عمل لكل خريج، وقد بذلت المؤسسة عبر برامجها وخططها إلى تخفيض نسبة الباحثين عن عمل من خريجيها حتى وصلت الأرقام العام الماضي 2018 إلى 2.8٪ مقارنة بالعام السابق له عندما كانت 3.9٪.
، "التدريب التقني" تطلق هيكلها التنظيمي الجديد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التدريب التقني" تطلق هيكلها التنظيمي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.