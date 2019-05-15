، "التدريب التقني" تطلق هيكلها التنظيمي الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - استحدثت إدارة للتنسيق الوظيفي لتقليص العاطلين

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة ويهدف الهيكل الجديد إلى تطوير أعمال المؤسسة وبرامجها لمواكبة الرؤية الوطنية 2030 وليكون منسجمًا مع المبادرات الوطنية التي تطرح.

وتضمنت الهيكلة عددًا من الإدارات الجديدة والمستحدثة ومنها الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي، والإدارة العامة للأداء وتطوير الأعمال.

وستعمل الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي على تنفيذ برامج لمساعدة خريجي الكليات والمعاهد التقنية في الحصول على فرص عمل في تخصصاتهم، وذلك من خلال عدة مبادرات من أبرزها، مشروع فرصة عمل لكل خريج، وقد بذلت المؤسسة عبر برامجها وخططها إلى تخفيض نسبة الباحثين عن عمل من خريجيها حتى وصلت الأرقام العام الماضي 2018 إلى 2.8٪؜ مقارنة بالعام السابق له عندما كانت 3.9٪؜.