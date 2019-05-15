السعودية | الهيئة العربية للطاقة الذرية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بالمملكة

المناطق - واس

عبرت الهيئة العربية للطاقة الذرية عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمنطقة الرياض .

وقالت في بيان من مقرها في تونس اليوم، على اثر العمل التخريبي الذي قامت به المليشيات الحوثية، والذي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية، فان الهيئة العربية للطاقة الذرية تعبر عن إدانتها الشديدة، واستنكارها لهذا العمل الإجرامي الذي يهدد امن المنطقة، ويزعزع استقرار دول الخليج العربي، ويعد مساساً خطيراً بالأمن القومي العربي.

وأكدت الهيئة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، داعية الدول العربية الى ضرورة التكاتف والتعاون من اجل مقاومة الإرهاب والطائفية التي أصبحت تشكل خطراً داهماً يهدد امن الدول العربية وسلامتها .