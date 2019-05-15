شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة: مساعدات السعودية والإمارات محورية لتأمين الحاجات الإنسانية باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-15 الأمم المتحدة: مساعدات السعودية والإمارات محورية لتأمين الحاجات الإنسانية باليمن متابعات الخليج 365 - الرياض أكّدت الأمم المتحدة أن مساعدات السعودية والإمارات كانت محورية لتأمين الحاجات الإنسانية في اليمن. Advertisements وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية إنه تمّ تكليف فريق مستقل لمراقبة وصول المساعدات إلى اليمن. وأوضح خلال جلسة مجلس الأمن حول اليمن التي عقدت اليوم أن بعثة أممية إنسانية وصلت للمناطق القريبة من البحر الأحمر لافتًا إلى أن عملية إصلاح مطاحن البحر الأحمر ستستغرق أسابيع.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: مساعدات السعودية والإمارات محورية لتأمين الحاجات الإنسانية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.