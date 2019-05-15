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صور ..العاصمي يتفقد مشروع الإسكان والمستشفى العام في محايل
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري- محايل
قام وكيل محافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي أمس بزيارة تفقدية لمشروع وزارة الإسكان على الطريق الدولي المؤدي لمحافظة رجال ألمع.
والتقى العاصمي خلال جولته التفقدية بالقائمين على هذه المشاريع والمقاولين المنفذين لها، مؤكداً أهمية العمل على تسليم هذه المشاريع، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمستفيدين خلال الفترة الزمنية المحددة.
وأوضح العاصمي أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ومواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم بسخاء هذه المشروعات الحيوية والتنموية.
من جهة أخرى زار العاصمي مستشفى المحافظة العام، تفقد خلالها مختلف الأقسام، واطلع على سير العمل، والتقى بعدد من الأطباء واستمع إلى شرح من مدير القطاع الصحي المكلف علي بن محمد عسيري عما يقدمه المستشفى من خدمات للمواطنين في المحافظة، وما يحظى به من دعم مستمر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير التي تحرص على تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.
وحثّ العاصمي العاملين في المستشفى من إدارة وأطباء وفنيين على بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتلبية طموحات المواطنين.
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