مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات تجاوزت 5.7 مليار ريال

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 106.43 نقطة ليقفل عند مستوى 8480.70 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تْشب، ومتلايف إيه أي جي العربي, والباحة، وأكسا التعاونية, وبروج للتامين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أليانز إس إف، وصافولا، ومعادن، وصناعة الورق, والأسمنت السعودي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 5.11% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، والراجحي, وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي, والإنماء, والأهلي, والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 39.43 نقطة ليقفل عند مستوى 3442.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 26 ألف سهم تقاسمتها 57 صفقة.